«Даллас» взял верх над «Айлендерс» в матче НХЛ, Радулов и Гурьянов отметились голами

«Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Далласе и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе «Старз» отличились россияне Александр Радулов и Денис Гурьянов, а также голом отметился Эндрю Кольяно. У «Нью-Йорка» единственную шайбу забросил Мэтью Барзал.

Радулов также сделал результативную передачу.

В следующем матче регулярного чемпионата «Даллас» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Айлендерс» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее шайба Валерия Ничушкина помогла «Колорадо Эвеланш» одержать шестую победу подряд в НХЛ.