«Даллас» взял верх над «Айлендерс» в матче НХЛ, Радулов и Гурьянов отметились голами
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Встреча состоялась в Далласе и завершилась в пользу хозяев — 3:1.
В составе «Старз» отличились россияне Александр Радулов и Денис Гурьянов, а также голом отметился Эндрю Кольяно. У «Нью-Йорка» единственную шайбу забросил Мэтью Барзал.
Радулов также сделал результативную передачу.
В следующем матче регулярного чемпионата «Даллас» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Айлендерс» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее шайба Валерия Ничушкина помогла «Колорадо Эвеланш» одержать шестую победу подряд в НХЛ.