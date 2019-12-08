«Даллас» взял верх над «Айлендерс» в матче НХЛ, Радулов и Гурьянов отметились голами

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«Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» взял верх над «Айлендерс» в матче НХЛ, Радулов и Гурьянов отметились голами
  • © Reuters

Встреча состоялась в Далласе и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе «Старз» отличились россияне Александр Радулов и Денис Гурьянов, а также голом отметился Эндрю Кольяно. У «Нью-Йорка» единственную шайбу забросил Мэтью Барзал.

Радулов также сделал результативную передачу.

В следующем матче регулярного чемпионата «Даллас» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Айлендерс» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее шайба Валерия Ничушкина помогла «Колорадо Эвеланш» одержать шестую победу подряд в НХЛ.

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