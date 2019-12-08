Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одержать шестую победу подряд в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» взял верх над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одержать шестую победу подряд в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Эвеланш» отличились россиянин Валерий Ничушкин, а также Иэн Коул, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. У хозяев единственную шайбу забросил Крис Вагнер.

Для «Колорадо» эта победа стала шестой подряд.

В следующем матче «Брюинз» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Колорадо» встретится с «Калгари Флэймз».

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ.

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