«Тампа» разгромила «Сан-Хосе» в НХЛ, Василевский совершил 37 сейвов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала разгромную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 7:1.

В составе хозяев дублями отметились Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос, а также по разу отличились Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Картер Вераге. «Шаркс» ответили голом Марка-Эдуара Власика.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.

Ранее гол Евгения Дадонова и 33 сейва Сергея Бобровского помогли «Флорида Пантерз» одолеть «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ.