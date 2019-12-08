«Тампа» разгромила «Сан-Хосе» в НХЛ, Василевский совершил 37 сейвов
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Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 7:1.
В составе хозяев дублями отметились Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос, а также по разу отличились Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Картер Вераге. «Шаркс» ответили голом Марка-Эдуара Власика.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.
Ранее гол Евгения Дадонова и 33 сейва Сергея Бобровского помогли «Флорида Пантерз» одолеть «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ.