Гол Дадонова и 33 сейва Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Коламбус» в НХЛ

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Пантерз» отличились россиянин Евгений Дадонов, а также Джош Браун, Бретт Коннолли и Майк Хоффман. Владислав Гавриков забросил единственную шайбу у гостей.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34.

В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Коламбус Блю Джекетс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.