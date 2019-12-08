Гол Дадонова и 33 сейва Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Коламбус» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Дадонова и 33 сейва Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Коламбус» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Пантерз» отличились россиянин Евгений Дадонов, а также Джош Браун, Бретт Коннолли и Майк Хоффман. Владислав Гавриков забросил единственную шайбу у гостей.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34.

В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Коламбус Блю Джекетс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». 

Ранее три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

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