Джошуа: мне хотелось преподать Руису урок

Короткая ссылка
Британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал победу над Энди Руисом, которая позволила ему вернуть четыре пояса чемпиона мира в тяжёлом весе.

«В первый раз всё вышло не так, как я хотел, потому пришлось побеждать со второй попытки. Это бокс, я привык выносить парней, однако в прошлый раз меня поймали. Никаких оправданий, я уважаю Энди. Но мне хотелось преподать ему урок этого прекрасного вида спорта, бить и не пропускать. Я по-прежнему остаюсь голодным», — сказал Джошуа.

Британец победил Руиса единогласным решением судей, завоевав пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

Ранее Руис заявил о желании провести третий бой с Джошуа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить