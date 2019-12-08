Джошуа: мне хотелось преподать Руису урок

Британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал победу над Энди Руисом, которая позволила ему вернуть четыре пояса чемпиона мира в тяжёлом весе.

«В первый раз всё вышло не так, как я хотел, потому пришлось побеждать со второй попытки. Это бокс, я привык выносить парней, однако в прошлый раз меня поймали. Никаких оправданий, я уважаю Энди. Но мне хотелось преподать ему урок этого прекрасного вида спорта, бить и не пропускать. Я по-прежнему остаюсь голодным», — сказал Джошуа.

Британец победил Руиса единогласным решением судей, завоевав пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

Ранее Руис заявил о желании провести третий бой с Джошуа.