Руис заявил о желании провести третий бой с Джошуа

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Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что лишний вес стал причиной его поражения во втором бою с британцем Энтони Джошуа.

«Я слишком долго гонялся за ним. Кто хочет увидеть трилогию? Это была его ночь. Я не готовился к бою так, как должен был, набрал слишком много веса. Если мы сделаем третий поединок, поверьте, буду в лучшей форме в своей жизни. Вес на меня повлиял. Думал, что буду чувствовать себя сильнее. Я пытался тренироваться, но не хочу оправдывать себя. Энтони Джошуа проделал адскую работу», — сказал Руис после боя.

Американец мексиканского происхождения проиграл по очкам Энтони Джошуа и лишился поясов чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO, которые завоевал в первом поединке с британцем.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетил вечер бокса в Саудовской Аравии.

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