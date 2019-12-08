Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

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В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».

Встреча, проходившая на «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе каталонцев три гола на счету Лионеля Месси, также забивали Антуан Гризманн и Луис Суарес. У «Мальорки» дважды отличился Анте Будимир.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая «Реал» по лучшей разнице забитых и пропущенных голов. «Мальорка» занимает 17-е место.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры.

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