«Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры

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«Валенсия» одержала победу над «Леванте» в матче 16-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Леванте» забил первым. Уже на 11-й минуте отличился Рохер Марти, а спустя девять минут он удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

На третьей компенсированной к первому тайму минуте Марти также стал автором автогола.

«Валенсия» ответила дублем Кевина Гамейро, забившего на 57-й и 59-й минутах, а окончательный счёт на табло установил Ферран Торрес, отличившийся на 88-й.

Российский хавбек Денис Черышев из-за травмы участия в матче не принимал.

«Валенсия», набрав 26 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 20 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Эспаньол» в матче Примеры.

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