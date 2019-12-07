«Реал» победил «Эспаньол» в матче Примеры

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Мадридский «Реал» одержал победу над каталонским «Эспаньолом» в матче 16-го тура испанской Примеры.
«Реал» победил «Эспаньол» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Реалу» принесли голы Рафаэля Варана и Карима Бензема, забивших на 37-й и 79-й минутах. Мадридцы доигрывали матч вдесятером, после того как за перебор жёлтых карточек на 83-й минуте был удалён Ферлан Менди.

«Реал», набрав 34 очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице Примеры, опережая на три очка ближайшего преследователя — «Барселону», имеющую матч в запасе.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не сумел обыграть «Вильярреал» перед матчем ЛЧ с «Локомотивом».

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