«Атлетико» не сумел обыграть «Вильярреал» перед матчем ЛЧ с «Локомотивом»

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 16-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале, завершилась вничью 0:0.

«Атлетико» не смог забить уже в третьем матче кряду. Прежде подопечные Диего Симеоне потерпели поражения от туринского «Ювентуса» в Лиге чемпионов и от «Барселоны» в чемпионате Испании с одинаковым счетом 0:1.

С 26 набранными очками «Атлетико» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» занимает 12-ю позицию с 19-ю баллами.

11 декабря мадридцы примут на своем стадионе «Метрополитано» московский «Локомотив» в игре шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Победа гарантирует «Атлетико» выход в плей-офф турнира, тогда как команда Юрия Семина уже лишилась шансов подняться с четвёртого места в квартете.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» крупно проиграл тульскому «Арсеналу» в 19-м туре РПЛ.