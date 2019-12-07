Степанова и Букин удивлены оценкам за произвольный танец в финале Гран-при

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали свои оценки за произвольный танец в финале Гран-при.

За свой прокат россияне получили 121,8 балла и не смогли побороться за попадание в тройку призёров, заняв четвёртое место.

«С оценками нужно разобраться. Пока непонятно, мы такого никогда не получали. Самим интересно», — заявила Степанова.

«Мы пока только мельком видели судейский протокол. Не понимаем, что у нас с уровнями», — добавил Букин.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон стали победителями финала Гран-при в танцах на льду.