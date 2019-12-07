Пападакис и Сизерон стали победителями финала Гран-при в танцах на льду
- РИА Новости
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Французская пара одержала победу с суммой 219,85 балла. Второе место у американского дуэта Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третьими стали их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
Российские пары Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов заняли четвёртое и шестое места соответственно.
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в ритм-танце в финале Гран-при.