Пападакис и Сизерон стали победителями финала Гран-при в танцах на льду

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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду в финале Гран-при, который проходит в Турине.
Пападакис и Сизерон стали победителями финала Гран-при в танцах на льду
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Французская пара одержала победу с суммой 219,85 балла. Второе место у американского дуэта Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третьими стали их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Российские пары Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов заняли четвёртое и шестое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в ритм-танце в финале Гран-при.

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