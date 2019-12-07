«Барыс» победил «Сочи» в матче КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над российским «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Барысу» принесли шайбы Даррена Дица, Джесси Блэкера и Романа Старченко, оформившего дубль.

За «Сочи» забил Павел Макаренко.

В других матчах игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над рижским «Динамо» (5:4), а магнитогорский «Металлург» проиграл челябинскому «Трактору» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Сочи» в серии буллитов одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.