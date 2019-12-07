«Барыс» победил «Сочи» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Казахстанский «Барыс» одержал победу над российским «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Барыс» победил «Сочи» в матче КХЛ
  • @astanabarys
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Барысу» принесли шайбы Даррена Дица, Джесси Блэкера и Романа Старченко, оформившего дубль.

За «Сочи» забил Павел Макаренко.

В других матчах игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над рижским «Динамо» (5:4), а магнитогорский «Металлург» проиграл челябинскому «Трактору» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Сочи» в серии буллитов одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить