«Сочи» в серии буллитов одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а успех хозяевам принесла результативная попытка форварда Андрея Алтыбармакяна в серии послематчевых буллитов.
Набрав 34 очка, хоккеисты «Сочи» занимают девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 41 баллом в активе идёт пятым на Востоке.
В другом матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» дома оказался сильнее челябинского «Трактора» со счётом 6:4.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ.