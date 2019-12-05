«Сочи» в серии буллитов одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» на своём льду одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга со счётом 2:1.
«Сочи» в серии буллитов одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а успех хозяевам принесла результативная попытка форварда Андрея Алтыбармакяна в серии послематчевых буллитов.

Набрав 34 очка, хоккеисты «Сочи» занимают девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 41 баллом в активе идёт пятым на Востоке.

В другом матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» дома оказался сильнее челябинского «Трактора» со счётом 6:4.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ.

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