«Сочи» в серии буллитов одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» на своём льду одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга со счётом 2:1.

@hcsochi

Twitter

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а успех хозяевам принесла результативная попытка форварда Андрея Алтыбармакяна в серии послематчевых буллитов. Набрав 34 очка, хоккеисты «Сочи» занимают девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 41 баллом в активе идёт пятым на Востоке. В другом матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» дома оказался сильнее челябинского «Трактора» со счётом 6:4. Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ.