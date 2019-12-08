Авербух: Щербакова рискнула на важнейшем турнире

Серебряный призёр Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух оценил выступление Анны Щербаковой в произвольной программе финала Гран-при в Турине.

Россиянка заняла второе место на соревнованиях, набрав 240,92 балла по сумме двух прокатов.

«Программа — «Жар-птица». Она и порхала, и летала, и обжигала пламенем своим. Это четверной флип, который Аня пыталась впервые в своей жизни исполнить на турнире. На одном из ключевых турниров девушки идут на такой риск. И этот риск оправдан, потому что впереди новые соревнования. Надо расти, развиваться. Для меня важно, что Аня развивается и в хореографии, и в скольжении», — констатировал Авербух в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная победила в финале Гран-при.