Косторная победила в финале Гран-при, весь подиум заняли россиянки

Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей финала Гран-при, её соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова заняли призовые места.

Косторная получила 162,14 за произвольную программу и одержала победу с мировым рекордом по сумме баллов — 247, 59.

Второе место заняла ещё одна россиянка — Анна Щербакова (240,92). Третьей стала её соотечественница Александра Трусова (233,18).

Действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла шестое место в произвольной программе (125,63) и по сумме баллов (205,23).

Ранее сообщалось, что Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов за два проката.