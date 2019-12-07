Косторная победила в финале Гран-при, весь подиум заняли россиянки

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Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей финала Гран-при, её соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова заняли призовые места.
Косторная победила в финале Гран-при, весь подиум заняли россиянки
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Косторная получила 162,14 за произвольную программу и одержала победу с мировым рекордом по сумме баллов — 247, 59.

Второе место заняла ещё одна россиянка — Анна Щербакова (240,92). Третьей стала её соотечественница Александра Трусова (233,18).

Действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла шестое место в произвольной программе (125,63) и по сумме баллов (205,23). 

Ранее сообщалось, что Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов за два проката.

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