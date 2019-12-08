Трусова заявила, что недовольна своим прокатом произвольной программы в финале Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что осталась недовольна своим прокатом произвольной программы в финале Гран-при.

«Очень плохо откатала, сделала «бабочку» и упала. Рада, что сумела сделать флип, но на сальхове поторопилась. Если бы тулуп был первым элементом, то я бы его сделала. Однако не хватило сил. На тренировках я делаю пять четверных в программе. Вообще, я делаю всё на занятиях чаще и чище», — заявила Трусова.

Также спортсменка призналась, что хотела бы расширить свой арсенал.

«Хочу прыгать все четверные. Попробую учить риттбергер в конце сезона. Сейчас буду работать с тем, что есть», — добавила Трусова.

Россиянка заняла третье место в финале Гран-при, уступив соотечественницам Алёне Косторной и Анне Щербаковой.

Ранее Щербакова призналась, что у неё остался осадок от выступления из-за неудачного флипа.