Щербакова призналась, что у неё остался осадок от выступления из-за неудачного флипа
- © Yohei Osada/AFLO
- globallookpress.com
«Довольна прокатом, но остался осадок, что не получился флип. Возможно, из-за того, что я впервые его вставила в программу. В прошлом сезоне подобные проблемы были с лутцами. Учу флип и лутц, потому что они мне даются легче других. Теперь ещё больше мотивации их сделать флип», — заявила спортсменка.
За свой прокат Щербакова получила 162,65 балла и 240,92 в сумме, что стало личными рекордами для спортсменки.
Ранее сообщалось, что впервые в истории фигуристки из одной страны заняли весь пьедестал в финале Гран-при.