Щербакова призналась, что у неё остался осадок от выступления из-за неудачного флипа

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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в произвольной программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
Щербакова призналась, что у неё остался осадок от выступления из-за неудачного флипа
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Довольна прокатом, но остался осадок, что не получился флип. Возможно, из-за того, что я впервые его вставила в программу. В прошлом сезоне подобные проблемы были с лутцами. Учу флип и лутц, потому что они мне даются легче других. Теперь ещё больше мотивации их сделать флип», — заявила спортсменка.

За свой прокат Щербакова получила 162,65 балла и 240,92 в сумме, что стало личными рекордами для спортсменки.

Ранее сообщалось, что впервые в истории фигуристки из одной страны заняли весь пьедестал в финале Гран-при.

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