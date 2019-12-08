Тарасова считает, что Косторная укатала всех в финале Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила чистое исполнение элементов Алёной Косторной в произвольной программе финала Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Россиянка завоевала золотую медаль соревнований, набрав 247,59 балла по сумме двух прокатов.

«Алёна просто укатала всех. Два акселя чистейших, особенно второй. И остальное всё — чисто-чисто. Мне кажется, её тройные флипы уже готовы для того, чтобы начать работу над четверными. Запаса высоты хватает, а педагоги Косторной поработают над скоростью вращения. Когда наши вышли на разминку, очень способная японская фигуристка Рика Кихира просто не могла тренироваться. Вокруг неё все скакали с поднятыми руками без остановки, исполняли четверные прыжки как нечего делать. Кихире было тяжело в такой атмосфере», — заявила Тарасова в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что впервые в истории фигуристки из одной страны заняли весь пьедестал в финале Гран-при.