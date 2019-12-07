Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонистов в эстафете на этапе КМ
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«Хороший результат с учётом того, что Дмитрий Малышко ушёл на штрафной круг на своём этапе. Однако вы видели, он попал в сильный порыв ветра, там мазали все лидеры. Латыпов был очень хорош. Могло быть ещё лучше, но Эдуард слишком быстро рванул на финишном круге и немного подвис в конце. В целом он большой молодец, вопросов вообще нет. К сожалению, Александр Логинов пока не в той кондиции, как в прошлом году. За этап всей мужской команде можно поставить четвёрку. У нас получилась неудачная эстафета в сингл-миксте, а так выступили достойно», — цитирует Хованцева «Чемпионат».
Сборная России финишировала четвёртой в эстафетной гонке на этапе КМ в Эстерсунде, уступив командам Норвегии, Франции и Италии.
Ранее Логинов признался, что его форма далека от идеальной.