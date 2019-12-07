Логинов признался, что его форма далека от идеальной

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление россиян на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, а также оценил свою физическую готовность.
Логинов признался, что его форма далека от идеальной
  • © JOHANNA LUNDBERG via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Неудовлетворительной мою форму точно не назовёшь, но и до идеала она далека. Доволен, что сейчас идёт не пятый или шестой этап Кубка мира. Нужно найти себя после тяжёлых двух или трёх недель перед Кубком мира, постараться выжать из себя максимум. Результаты? Конечно, всегда бы хотелось большего. Три четвёртых места за один этап — это, пожалуй, перебор», — цитирует Логинова «Чемпионат».

Единственную медаль для сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде завоевал Матвей Елисеев, занявший третье место в спринте.

Ранее сообщалось, что россияне остались без медалей в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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