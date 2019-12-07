Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

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Мужская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
  • © Johanna Lundberg/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Норвежская команда в составе Йоханнеса Дале, Эрленда Бьонтегорда, Тарьея Бё и Йоханнеса Бё преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 30,4 секунды без штрафных кругов.

Второй, несмотря на штрафной круг, стала команда Франции, за которую выступили Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё и Мартен Фуркад. Тройку призёров замкнули представители Италии Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари, Доминик Виндиш.

Сборная России с одним штрафным кругом завершила гонку четвёртой. За национальную команду выступали Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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