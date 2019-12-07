Газзаев считает, что президент USADA оказывает давление на WADA

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев высказал мнение о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) предоставить данные московской лаборатории, из-за ситуации вокруг которых российский спорт оказался под угрозой санкций.

«Начиная с 2015 года страна делала всё необходимое для выхода из данного положения. Был принят закон об уголовной ответственности за склонение к применению запрещённых препаратов. По поручению президента России Владимира Путина была создана комиссия, на регулярной основе взаимодействующая и с МОК, и с WADA. На восстановление РУСАДА было выделено €1,7 млрд из государственного бюджета. Процесс пошёл, многие успокоились. И потом внезапно попросили пробы пятилетней давности, содержавшиеся в московской антидопинговой лаборатории», — заявил Газзаев RT.

Он подчеркнул, что не понимает, почему с подобными требованиями никто не обращается к другим странам.

«Ко всем национальным командам должно быть одинаковое отношение. Никакой предвзятости и двойных стандартов. Посмотрите, что заявляет президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. Он говорит, что необходимо полностью ограничить выступление российских спортсменов на Олимпийских играх. Это прямое давление на исполком WADA», — добавил депутат.

Ранее Газзаев заявил, что WADA было сказано любой ценой найти какие-либо зацепки против России.