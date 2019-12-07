Газзаев: WADA было сказано любой ценой найти какие-либо зацепки против России

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы России по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев высказал мнение, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) было приказано найти любые возможные доказательства, чтобы наказать Россию.
Газзаев: WADA было сказано любой ценой найти какие-либо зацепки против России
  • Reuters

«WADA должно было вынести вердикт ещё 7 ноября, но по необъяснимым причинам решение данного вопроса отсрочили более чем на месяц. У меня есть сведения, что на тот момент не было никаких доказательств. Считаю, что на это повлияли определённые внешние факторы... Было сказано любой ценой найти какие-либо зацепки и принять подобные меры в отношении России», — заявил Газзаев RT.

Ранее он высказал мнение, что российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить