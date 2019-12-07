Газзаев: WADA было сказано любой ценой найти какие-либо зацепки против России
- Reuters
«WADA должно было вынести вердикт ещё 7 ноября, но по необъяснимым причинам решение данного вопроса отсрочили более чем на месяц. У меня есть сведения, что на тот момент не было никаких доказательств. Считаю, что на это повлияли определённые внешние факторы... Было сказано любой ценой найти какие-либо зацепки и принять подобные меры в отношении России», — заявил Газзаев RT.
Ранее он высказал мнение, что российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.