Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации
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- РИА Новости
«Отчасти соглашусь. Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации. ОКР, национальным федерациям и Российскому антидопинговому агентству необходимо отвечать за них. На протяжении четырёх лет атлеты упорно трудятся ради выступления за родную страну. Делают всё возможное, чтобы их флаг поднялся над стадионом, прозвучал гимн. Я сам испытывал чувства гордости за своё государство, работу, профессиональную деятельность», — заявил Газзаев RT.
Ранее сообщалось, что Газзаев негативно относится к возможному отстранению России от мирового спорта.