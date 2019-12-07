Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев ответил на вопрос, нет ли у него опасений, что возможное отстранение может внести раскол в российское спортивное сообщество, а многие атлеты ополчатся против национальных федераций и Олимпийского комитета России (ОКР).

«Отчасти соглашусь. Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации. ОКР, национальным федерациям и Российскому антидопинговому агентству необходимо отвечать за них. На протяжении четырёх лет атлеты упорно трудятся ради выступления за родную страну. Делают всё возможное, чтобы их флаг поднялся над стадионом, прозвучал гимн. Я сам испытывал чувства гордости за своё государство, работу, профессиональную деятельность», — заявил Газзаев RT.

Ранее сообщалось, что Газзаев негативно относится к возможному отстранению России от мирового спорта.