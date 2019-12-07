Газзаев негативно относится к возможному отстранению России от мирового спорта

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Не стоит бежать впереди паровоза. Необходимо дождаться дня, когда исполком WADA примет решение. Только оно будет иметь юридическую силу. Сегодня не стоит предлагать, каким образом будут выступать отечественные спортсмены — с флагом и гимном или без них», — заявил Газзаев RT.

Он отметил, что для такой спортивной державы, как Россия, неприемлемо, когда в отношении её выносят подобные наказания.

«Наша страна является основным претендентом на награды на крупнейших мировых форумах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что WADA назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА.