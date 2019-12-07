«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 1:1.
ЦСКА забил первым. На 15-й минуте отличился Иван Обляков.
За «Краснодар» на 63-й минуте забил Ари, успешно сыгравший на добивании после того, как не реализовал пенальти.
Таким образом, по итогам 19 туров «Краснодар» и ЦСКА сохранили свои третье и четвёртое места в турнирной таблице РПЛ. В активе «быков» 35 очков, а армейцы набрали 34 балла.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета РПЛ.