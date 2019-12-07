«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре РПЛ

Короткая ссылка
«Краснодар» и московский ЦСКА не выявили победителя в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре РПЛ
  • @pfc_cska
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 1:1.

ЦСКА забил первым. На 15-й минуте отличился Иван Обляков.

За «Краснодар» на 63-й минуте забил Ари, успешно сыгравший на добивании после того, как не реализовал пенальти.

Таким образом, по итогам 19 туров «Краснодар» и ЦСКА сохранили свои третье и четвёртое места в турнирной таблице РПЛ. В активе «быков» 35 очков, а армейцы набрали 34 балла.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить