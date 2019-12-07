Поздняков: россияне на ОИ будут представлять ОКР, который не подпадает под санкции WADA

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены будут выступать на предстоящих Играх в качестве представителей команды ОКР, поскольку организация не подпадает под возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«На что я обратил особое внимание — российские спортсмены, в соответствии с Олимпийской хартией, будут выступать на Олимпиаде в составе команды ОКР, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что российские атлеты — самые тестируемые на допинг в этой истории, ОКР готов предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Поздняков назвал неадекватными возможные санкции WADA в отношении России.