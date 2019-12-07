Поздняков назвал неадекватными возможные санкции WADA в отношении России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Предполагаемые санкции, написанные в рекомендациях комитета по соответствию, являются чрезмерными, нелогичными и неадекватными, особенно когда это касается ОКР», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что ни в одной рекомендации не написано, что ОКР участвовал в каких-либо махинациях и манипуляциях, но при этом организации и её представителям также грозят санкции.

«В исполнительный комитет ОКР входит достаточно большое количество уважаемых в России специалистов, президентов национальных федераций по видам спорта. И тот факт, что в рекомендациях написано, что эти президенты национальных федераций не могут получить аккредитации на Игры, в отличие от своих коллег, не входящих в исполком ОКР, является крайне противоречивой, нелогичной и неадекватной мерой», — добавил глава ОКР.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что WADA назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА.