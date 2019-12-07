Тедеско объяснил, зачем пошёл в судейскую комнату после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём визите в судейскую комнату после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Важно сказать, что мы не ищем оправданий, мы сами заслужили поражение. Единственное — я хотел спросить об одном эпизоде, постучал в дверь судейской, мне разрешили зайти, мы спокойно поговорили. Сначала говорили об одной ситуации, в конце мы обсуждали уже пять разных эпизодов, я просто хотел понять, чтобы потом всё объяснить команде», — приводит слова Тедеско ТАСС.

«Спартак» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счётом 0:1. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

Ранее Тедеско высказал мнение, что «Спартак» ждёт непростой матч с «Ростовом».