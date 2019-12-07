Тедеско объяснил, зачем пошёл в судейскую комнату после матча с «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём визите в судейскую комнату после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Тедеско объяснил, зачем пошёл в судейскую комнату после матча с «Зенитом»
  • © Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

«Важно сказать, что мы не ищем оправданий, мы сами заслужили поражение. Единственное — я хотел спросить об одном эпизоде, постучал в дверь судейской, мне разрешили зайти, мы спокойно поговорили. Сначала говорили об одной ситуации, в конце мы обсуждали уже пять разных эпизодов, я просто хотел понять, чтобы потом всё объяснить команде», — приводит слова Тедеско ТАСС.

«Спартак» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счётом 0:1. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

Ранее Тедеско высказал мнение, что «Спартак» ждёт непростой матч с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить