Тедеско объяснил, зачем пошёл в судейскую комнату после матча с «Зенитом»
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«Важно сказать, что мы не ищем оправданий, мы сами заслужили поражение. Единственное — я хотел спросить об одном эпизоде, постучал в дверь судейской, мне разрешили зайти, мы спокойно поговорили. Сначала говорили об одной ситуации, в конце мы обсуждали уже пять разных эпизодов, я просто хотел понять, чтобы потом всё объяснить команде», — приводит слова Тедеско ТАСС.
«Спартак» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счётом 0:1. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
Ранее Тедеско высказал мнение, что «Спартак» ждёт непростой матч с «Ростовом».