Тедеско считает, что «Спартак» ждёт непростой матч с «Ростовом»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско считает, что «Спартак» ждёт непростой матч с «Ростовом»
  • © Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

«Они будут давить до конца матча, атаковать, «Ростов» делал это в течение всего сезона. У них много силы, показывают хороший футбол, команда всегда нацелена на ворота соперника. Тяжёлый матч нас ждёт», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 8 декабря в Москве на «Открытие Арене» в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Спартака» оценил акцию протеста фанатов в 19-м туре РПЛ.

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