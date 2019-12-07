Тедеско считает, что «Спартак» ждёт непростой матч с «Ростовом»
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«Они будут давить до конца матча, атаковать, «Ростов» делал это в течение всего сезона. У них много силы, показывают хороший футбол, команда всегда нацелена на ворота соперника. Тяжёлый матч нас ждёт», — приводит слова Тедеско ТАСС.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 8 декабря в Москве на «Открытие Арене» в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Спартака» оценил акцию протеста фанатов в 19-м туре РПЛ.