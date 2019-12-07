СМИ: Футболисты МЮ попросили руководство клуба не увольнять Сульшера
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Как сообщает The Times, разговор игроков с руководством прошёл перед матчем с лондонским «Тоттенхэмом», завершившимся победой со счётом 2:1.
Отмечается, что, по мнению футболистов, Сульшер является подходящим тренером для продвижения клуба вперёд.
46-летний норвежец, одна из легенд МЮ в качестве игрока, возглавил клуб в декабре 2018 года. В нынешнем сезоне под его руководством красные дьяволы по итогам 15 туров занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что CAS сократил трансферный бан «Челси».