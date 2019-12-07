Баста высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Ростовом»

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Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом».
Баста высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Ростовом»
  • © spartak.com

«Матч между «Спартаком» и «Ростовом» — событие года. Хочу ли, чтобы «Ростов» выиграл у «Спартака»? Меня больше интересует судьба ЦСКА. Мне просто Карпин не очень симпатичен… С учётом того что он спартаковец, это будет забавная мясорубка», — цитирует Басту Sportbox.

Встреча состоится 8 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что фанаты «Ростова» досрочно покинут стадион на матче со «Спартаком» в знак протеста.

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