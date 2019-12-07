Боков считает, что ещё рано отдавать «Зениту» победу в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков выразил мнение, что ещё рано говорить о чемпионстве петербургского «Зенита», несмотря на отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Любой матч заканчивается только с финальным свистком, и про чемпионскую гонку можно сказать то же самое. Уже бывало, что «Зенит» терял очки — когда-то он растерял сразу 11 очков преимущества. На мой взгляд, рано отдавать чемпионство «Зениту», а питерцам не стоит расслабляться», — сказал Боков в эксклюзивном интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России Олег Терёхин выразил мнение, что нынешний сезон РПЛ является довольно слабым.