Экс-футболист сборной России: в этом сезоне чемпионат страны довольно слабый

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Бывший футболист сборной России Олег Терёхин считает, что нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) является достаточно слабым.
Экс-футболист сборной России: в этом сезоне чемпионат страны довольно слабый
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«На мой взгляд, в этом сезоне у нас довольно слабый чемпионат — уж слишком большой разрыв по очкам между первой пятёркой команд и всеми остальными», — сказал Терёхин в интервью RT.

Он также выразил мнение, что у конкурентов петербургского «Зенита» мало шансов побороться с сине-бело-голубыми за первое место.

«В том же ЦСКА играет молодёжь, которая пока не готова тягаться с составом питерцев. «Локомотиву» пришлось слишком тяжело из-за Лиги чемпионов — на всё силёнок не хватает. Поэтому да, наверное, «Зенит» будет чемпионом», — добавил Терёхин.

Ранее экс-игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков предположил, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко может покинуть клуб зимой.

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