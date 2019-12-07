Экс-игрок ЦСКА Карсаков предположил, что Гончаренко может покинуть клуб зимой

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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков в преддверии матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцев с «Краснодаром» ответил на вопрос, могут ли клубы отправить в отставку главных тренеров в ближайшее время.
Экс-игрок ЦСКА Карсаков предположил, что Гончаренко может покинуть клуб зимой
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«Да, на мой взгляд, тренер может смениться в зимнюю паузу у ЦСКА. Насколько я читал в СМИ, Гончаренко и сам подумывал об уходе. Команда не показывает высоких результатов, и смена наставника в этих условиях возможна. Может ли вернуться Леонид Слуцкий? Не стал бы исключать такой вероятности», — сказал Карсаков в интервью RT.

Ранее экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко выразил мнение, что в матче между его бывшей командой и московским ЦСКА нет фаворита.

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