Деменко: в матче «Краснодар» — ЦСКА нет фаворита

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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко считает, что в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между его бывшей командой и московским ЦСКА нет фаворита.
Деменко: в матче «Краснодар» — ЦСКА нет фаворита
  • © fckrasnodar.ru

«Фаворита в предстоящем матче, на мой взгляд, нет. Игра будет интересная, соперники очень хорошие, плюс последний тур перед зимней паузой», — сказал эксперт в интервью RT.

Тем не менее он предположил, что «быкам» будет немного легче за счёт родных трибун. По его мнению, в Краснодаре на игру соберётся полный стадион.

«ЦСКА привлечёт больше болельщиков, чем «Тамбов». И для армейцев это будет очень непростая игра», — добавил Деменко.

Ранее тренер Сергей Ташуев выразил мнение, что «Краснодар» ещё может побороться за чемпионство.

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