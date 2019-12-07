Деменко: в матче «Краснодар» — ЦСКА нет фаворита
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«Фаворита в предстоящем матче, на мой взгляд, нет. Игра будет интересная, соперники очень хорошие, плюс последний тур перед зимней паузой», — сказал эксперт в интервью RT.
Тем не менее он предположил, что «быкам» будет немного легче за счёт родных трибун. По его мнению, в Краснодаре на игру соберётся полный стадион.
«ЦСКА привлечёт больше болельщиков, чем «Тамбов». И для армейцев это будет очень непростая игра», — добавил Деменко.
Ранее тренер Сергей Ташуев выразил мнение, что «Краснодар» ещё может побороться за чемпионство.