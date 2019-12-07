Ташуев считает, что «Краснодар» ещё может побороться за чемпионство
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«У «Краснодара» годами выстраивалась структурная игра, но сейчас возник какой-то сбой. Игра не смотрится, результаты не идут. Но «быки» ещё могут побороться за чемпионство. Как, впрочем, и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» — все они могут навязать борьбу «Зениту», у всех хорошие составы», — сказал Ташуев в интервью RT.
Ранее сообщалось, что игроки «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими молодыми футболистами года РПЛ.