Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми футболистами года РПЛ

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими футболистами года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми футболистами года РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ), учредившей данную награду, по итогам голосования экспертов Сафонов и Сулейманов, являющиеся воспитанниками «Краснодара», набрали одинаковое количество баллов — по 300.

В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний Сулейманов забил четыре мяча в 17 матчах, а 20-летний Сафонова пропустил 19 мячей в 17 встречах.

В топ-5 также вошли Иван Обляков (193), Игорь Дивеев (174) и Александр Максименко (169).

Ранее сообщалось, что Наиль Умяров был признан лучшим дебютантом года в РПЛ.

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