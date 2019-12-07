Заводящий фан-сектора «Спартака» объяснил негатив в адрес Дзюбы

Заводящий фан-сектора московского «Спартака» Валерий Бевз, который был оштрафован судом на 5 тыс. рублей за скандирование оскорбительных кричалок в адрес форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, объяснил негативный настрой в адрес футболиста.

«Это продолжается с момента его ухода из «Спартака». Это происходило всегда, на каждом матче. Негатив к его персоне у людей существует. В принципе, всё спровоцировало, когда он забил гол. Плюс та истерия, которая была после Сан-Марино», — цитирует болельщика Sport24.

По его словам, у него крайне негативное отношение к Дзюбе в том числе из-за перехода в «Зенит». Он отметил, что Дзюба обещал фанатам красно-белых остаться в клубе, если с ним захотят продлить контракт.

«Через две недели ему, по нашей информации, предложили контракт с зарплатой на 500 тысяч больше, и он оказался в «Зените». Думаю, если бы он объяснился с фанатами «Спартака», извинился бы за уход, сказал бы, что век футболиста короткий, его бы все поняли, такого негатива бы не было. Но когда ты в лицо говоришь одно, а потом говоришь другое — это лицемерие», — добавил Бевз.

Ситуация с оскорбительными кричалками в адрес Дзюбы началась на матче сборной России против Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Фанаты продолжили оскорблять футболиста на встрече «Спартака» с «Уралом» (0:0) и «Зенита» со «Спартаком» (1:0).

В Санкт-Петербурге многих фанатов «Спартака» задержала полиция в связи с оскорблениями Дзюбы.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Дзюбе необходимо перетерпеть ситуацию с фанатами.