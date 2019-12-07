Гол Кузнецова помог «Вашингтону» одержать шестую победу подряд в НХЛ
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Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Кэпиталз» отличились Трэвис Бойд, россиянин Евгений Кузнецов и Якуб Врана. У хозяев голами отметились Райан Гецлаф и Адам Хенрик.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.
Для столичного коллектива эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.
Ранее передача Никиты Гусева не спасла «Нью-Джерси Дэвилз» от четвёртого поражения кряду в НХЛ.