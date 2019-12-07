Гол Кузнецова помог «Вашингтону» одержать шестую победу подряд в НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Кузнецова помог «Вашингтону» одержать шестую победу подряд в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» отличились Трэвис Бойд, россиянин Евгений Кузнецов и Якуб Врана. У хозяев голами отметились Райан Гецлаф и Адам Хенрик.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.

Для столичного коллектива эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

Ранее передача Никиты Гусева не спасла «Нью-Джерси Дэвилз» от четвёртого поражения кряду в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить