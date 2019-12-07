Гол Кузнецова помог «Вашингтону» одержать шестую победу подряд в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» отличились Трэвис Бойд, россиянин Евгений Кузнецов и Якуб Врана. У хозяев голами отметились Райан Гецлаф и Адам Хенрик.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.

Для столичного коллектива эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

Ранее передача Никиты Гусева не спасла «Нью-Джерси Дэвилз» от четвёртого поражения кряду в НХЛ.