Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от четвёртого поражения кряду в НХЛ
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Основное время встречи, которая состоялась в Ньюарке, завершилось со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Тейлор Холл с передачи россиянина Никиты Гусева. У «Блэкхоукс» голом отметился Алекс Дебринкэт.
Победу гостям в серии буллитов принёс точный бросок Кирби Дака
Для «Дэвилз» это поражение стало четвёртым подряд в НХЛ.
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Александра Георгиева.