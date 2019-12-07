Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от четвёртого поражения кряду в НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, которая состоялась в Ньюарке, завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Тейлор Холл с передачи россиянина Никиты Гусева. У «Блэкхоукс» голом отметился Алекс Дебринкэт.

Победу гостям в серии буллитов принёс точный бросок Кирби Дака

Для «Дэвилз» это поражение стало четвёртым подряд в НХЛ.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Александра Георгиева.