Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от четвёртого поражения кряду в НХЛ

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«Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от четвёртого поражения кряду в НХЛ
  • © Reuters

Основное время встречи, которая состоялась в Ньюарке, завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Тейлор Холл с передачи россиянина Никиты Гусева. У «Блэкхоукс» голом отметился Алекс Дебринкэт. 

Победу гостям в серии буллитов принёс точный бросок Кирби Дака

Для «Дэвилз» это поражение стало четвёртым подряд в НХЛ.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Александра Георгиева.

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