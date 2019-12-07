«Рейнджерс» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Георгиева

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:2.

В составе «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер и Нейт Томпсон. Хозяева ответили только голом Брендана Смита.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33. Артемий Панарин сыграл 21 минуту 57 секунд и закончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич также не отметился результативными действиями.

Ранее шайба Евгения Малкина помогла «Питтсбург Пингвинз» победить «Аризону Койотс» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить