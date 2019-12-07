«Рейнджерс» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Георгиева

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:2.

В составе «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер и Нейт Томпсон. Хозяева ответили только голом Брендана Смита.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33. Артемий Панарин сыграл 21 минуту 57 секунд и закончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич также не отметился результативными действиями.

Ранее шайба Евгения Малкина помогла «Питтсбург Пингвинз» победить «Аризону Койотс» в НХЛ.