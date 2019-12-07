Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о ситуации с выведенным из состава команды российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
  • © Global Look Press

«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider.

По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом. Он также подчеркнул, что ситуация не связана с отношением игрока к делу или его человеческими качествами.

«Сейчас он работает так же усердно, как и все остальные, и это сложная ситуация, но мы справимся», — добавил Маклеллан.

В этом сезоне на счету россиянина 16 матчей, в которых хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач.

Ранее Ковальчук прокомментировал решение тренера команды вывести его из состава.

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