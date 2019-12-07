«Зенит» прервал серию из шести поражений в Евролиге, победив АСВЕЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 75:70 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Алекс Ренфро, набравший 16 очков. Ещё 14 очков команде принёс Густаво Айон.
В составе АСВЕЛа 9 очков набрал Тео Маледон.
В 13-м туре «Зенит» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч пройдёт 13 декабря.
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели четвёртое подряд поражение в Евролиге», уступив «Барселоне».