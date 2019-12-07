«Зенит» прервал серию из шести поражений в Евролиге, победив АСВЕЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над французскими АСВЕЛом в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 75:70 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Алекс Ренфро, набравший 16 очков. Ещё 14 очков команде принёс Густаво Айон.

В составе АСВЕЛа 9 очков набрал Тео Маледон.

В 13-м туре «Зенит» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч пройдёт 13 декабря.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели четвёртое подряд поражение в Евролиге», уступив «Барселоне».