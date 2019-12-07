«Химки» потерпели четвёртое подряд поражение в Евролиге», уступив «Барселоне»

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от испанской «Барселоны» в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 102:94 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 23 очка. Ещё 16 очков команде принёс Джереми Эванс. По 14 очков набрали Девин Букер и Сергей Карасёв.

В составе «Барселоны» 28 очков в свой актив записал Никола Миротич. 17 очков набрал Малкольм Дилейни. Ещё 15 очков в активе Анте Томича. По 10 очков набрали сразу трое игроков — Адам Ханга, Кори Хиггинс и Кайл Курич.

В 13-м туре «Химки» на своей площадке примут берлинскую «Альбу». Матч пройдёт 12 декабря.

Ранее сообщалось, что бросок Джеймса с сиреной принёс ЦСКА победу над «Жальгирисом» в баскетбольной Евролиге.