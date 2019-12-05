Бросок Джеймса с сиреной принёс ЦСКА победу над «Жальгирисом» в баскетбольной Евролиге

В матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российский ЦСКА на своей площадке одержал победу над литовским «Жальгирисом» со счётом 85:82.

Команды не сумели выявить сильнейшего в основное время, а успех армейцам принёс точный трёхочковый бросок американского защитника Майка Джеймса с сиреной об окончании овертайма.

Самым результативным игроком встречи стал латвийский защитник ЦСКА Янис Стрелниекс, набравший 20 очков. В составе «Жальгириса» 19 баллов заработал американский снайпер Томас Уолкап.

Эта победа стала для российского коллектива седьмой в 12 матчах регулярного чемпионата Евролиги. На данный момент москвичи занимают седьмую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего в ней турецкого клуба «Анадолу Эфес» на две победы.

Ранее сообщалось, что испанский специалист Жоан Плаза может быть уволен с должности главного тренера российского баскетбольного клуба «Зенит».