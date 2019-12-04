СМИ: «Зенит» может уволить главного тренера Плазу

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Баскетбольный клуб «Зенит» готов расстаться с главным тренером Жоаном Плазой и подыскивает ему замену.
СМИ: «Зенит» может уволить главного тренера Плазу
  • © Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Как сообщает РИА Новости, Плаза может быть уволен в самое ближайшее время. Главным кандидатом на эту должности называют итальянского специалиста Симоне Пьяниджани, который посетил матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Парма» (80:86).

В нынешнем сезоне санкт-петербургский клуб впервые в истории принимает участие в Евролиге, но сумел выиграть всего два матча регулярного чемпионата из стартовых одиннадцати.

Ранее сообщалось, что капитану БК «Зенит» сломали нос в матче Единой лиги ВТБ.

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