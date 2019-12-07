Семака радует большой отрыв «Зенита» от «Локомотива» в таблице РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил удовлетворение отрывом своей команды от московского «Локомотивом» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Большой отрыв не может не радовать, но мы должны готовиться к каждой игре и относиться к каждому матчу с должным настроем, чтобы радовать болельщиков и себя. Результат матча и игра команды — это то, над чем мы работаем», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» опережает идущий вторым «Локомотив» на 11 очков.

Ранее специалист рассказал об отношении форварда Артёма Дзюбы к оскорбительным кричалкам.