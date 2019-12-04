Семак рассказал об отношении Дзюбы к оскорбительным кричалкам

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Главный тренер «Зенита» заявил, что форварда петербургского клуба Артёма Дзюбу не задевают оскорбительные кричалки фанатов соперника.
Семак рассказал об отношении Дзюбы к оскорбительным кричалкам
  • Reuters

«Задеть может — если предательство, если это связано с близкими людьми. А здесь же, скорее, наоборот, мотивирует, а не задевает. Я не вижу особых проблем в этих выкриках. Меня самого задевает, скорее, культура. Своего рода неприязнь всегда будет на футбольных полях. А вот форма высказывания, конечно, может быть совершенно другой. К сожалению, это такая болезнь общества, на мой взгляд», — цитирует Семака «Фонтанка».

Ситуация с оскорбительными кричалками в адрес Дзюбы началась на матче сборной России против Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Фанаты продолжили оскорблять футболиста на встрече «Спартака» с «Уралом» (0:0) и «Зенита» со «Спартаком» (1:0).

Ранее КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей за поведение болельщиков во время матча с «Зенитом».

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